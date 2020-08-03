"بالأبيض والأسود".. أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة عبر "إنستجرام"

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكالعادة لاقت الصورة إستحسان عدد كبير من الجمهور ومتابعي الفنان.


وكتب "فلوكس"، على هذه الصورة قائلاً: "الإنسان كالبركان اذا إختار الصمت، ظاهره يخدعنا فنظنه جبلا... لكن الحقيقة تكمن في داخله فقط!"، وإنهالت التعليقات على الصورة من الجمهور.
 

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.



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