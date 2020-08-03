بهذه الكلمات هنأت أصالة نجلتها بعيد ميلادها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:33 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
شاركت الفنانة أصالة "نصري"، جمهورها صورة لنجلتها الشابه شام لذهبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكالعادة نالت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور ومتابعيها.


وعلقت "نصري"، على الصورة قائله: "كلّ سنه وأنتي الدّنيي الّلي بشوف منّها كلّ النّاس ياأغلى منّ حالي عليّي #أصاله #بنتي ".


يشار إلى أن أصالة طرحت أحدث أغانيها بعنوان "الحب والسلام" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب أوائل شهر يوليو الجارى، وتخطت الأغنية مليونى مشاهدة، أغنية "الحب والسلام"، من كلمات وألحان محمد رحيم، وظهر فى الكليب عدد من الرموز الفنية السياسية، وانتهت أصالة من وضع اللمسات النهائية على ألبومها الخليجى الجديد، الذى يحمل اسم "وش كنت أقول"، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.



أخبار تهمك

عاجل.. الكنيسة الكاثوليكية تعلن قرارات جديدة بشأن إعادة فتح الكنائس غدا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يطلق النار على خلية في سوريا ويعلن تأهب قواته

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

منذ حوالي 11 ساعة

رونالدو يحسم مستقبله مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

جاريث بيل يقترب من مغادرة ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 19 ساعة

سقوط فتاة من أعلى سطح منزل بعد 35 يوما في "عش الزوجية"

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة" تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تسجيل 167 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي المعار يمهل المقاولون العرب بشأن الرد على عرض ضمه

منذ حوالي 4 ساعات

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:39 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

12:09 ص

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

05:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا