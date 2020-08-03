بهذه الكلمات هنأت أصالة نجلتها بعيد ميلادها

شاركت الفنانة أصالة "نصري"، جمهورها صورة لنجلتها الشابه شام لذهبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكالعادة نالت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور ومتابعيها.









وعلقت "نصري"، على الصورة قائله: "كلّ سنه وأنتي الدّنيي الّلي بشوف منّها كلّ النّاس ياأغلى منّ حالي عليّي #أصاله #بنتي ".









يشار إلى أن أصالة طرحت أحدث أغانيها بعنوان "الحب والسلام" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب أوائل شهر يوليو الجارى، وتخطت الأغنية مليونى مشاهدة، أغنية "الحب والسلام"، من كلمات وألحان محمد رحيم، وظهر فى الكليب عدد من الرموز الفنية السياسية، وانتهت أصالة من وضع اللمسات النهائية على ألبومها الخليجى الجديد، الذى يحمل اسم "وش كنت أقول"، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.











