إسرائيل: لا نستبعد ربط التطورات الراهنة مع سوريا بتهديدات حزب الله

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:38 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
الفجر
أفادت قناة الغد الفضائية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إنه لا يستبعد ربط التطورات الأخيرة مع سوريا، بتهديدات حزب الله.

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن إطلاقه النار باتجاه خلية على الحدود السورية، وأصاب عناصرها.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته أحبطت قبل قليل محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا، لافتا إلى أنه يعتبر النظام السوري "مسؤولًا عن كل عمل ينطلق من أراضيه ولن يسمح بالمساس بسيادة دولة إسرائيل".

وأشار إلى أن قوة خاصة، نفذت كمينًا في منطقة جنوب هضبة الجولان المحتل بالقرب من موقع عسكري خلية تزرع عبوات ناسفة بالقرب من السياح الحدودي، حيث قامت القوة الى جانب طائرة عسكرية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من ٤ أشخاص وأصابتهم. مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات بين صفوفه.

وشدد على أن قوات القيادة الشمالية العسكرية في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات.

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