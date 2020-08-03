أستاذ بجامعة عين شمس يكشف عن أسباب تراجع كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن نتائج إصابات فيروس كورونا الحالية تعبر عن نجاح المنظومة الصحية في احتواء تفشي وباء كورونا.

وأكد "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأحد، أن تراجع إصابات فيروس كورونا جاء نتيجة مجهودات التي قامت بها جميع الجهات بداية من رئيس الدولة بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، إلى جانب مشاركة وتعاون كافة الوزارات في عمل الإجراءات الاحترازية.

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن تراجع الإصابات جاء نتيجة زيادة وعي المواطنين، معقبًا: "إحنا في حرب مع الفيروس، ومثلما هناك مواطن تدعمه الدولة بالإجراءات والمواطن يلتزم، لكن هناك دراسات حالية تقوم على نشاطات الفيروس وتحوراته".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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