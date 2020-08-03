ماجد المهندس ستقبل ملاين من المشهدات لـ "مو ضروري"

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:44 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل

حصدت أغنية "مو ضروري" للفنان العراقي ماجد المهندس، نجاحاً كبيراً حيث تخطت الـ 22 مليون مشاهدة، فور طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .


و"مو ضروري" للفنان ماجد المهندس يغنيها بلهجته الأم العراقية، من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.


واحتلت أغنية "مو ضروري" لماجد المهندس، ترتيب أغاني ألبومه الجديد "شهد الحروف" ، الذي طرح منه كليب "يالي أحبك موت" ، من كلمات: الأمير فهد بن خالد، وألحان: الموسيقار طلال، وتوزيع: زيد عادل.


والجدير بالذكر أن ماجد المهندس، طرح مؤخرًا كليب "يالي أحبك موت"، والأغنية تم تصويرها في دبي على طريقة الفيديو كليب، وهي من ألحان الموسيقار طلال، و كلمات الأمير فهد بن خالد، وتوزيع زيد عادل، وإخراج الكليب وليد ناصيف،

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