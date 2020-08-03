رونالدو يحسم مستقبله مع يوفنتوس

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:56 ص
بوابة الفجر
علاء خلي
حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي مستقبله مع اليوفي خلال الموسم المقبل، بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي مع السيدة العجوزة بالموسم المنقضي.

وكتب رونالدو عبر حسابه على "إنستجرام"، عقب تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي: "سعيد بتحقيق آخر لقبين، من 9 تتويجات متتالية بالدوري الإيطالي ليوفنتوس، يبدو الأمر سهلًا لكنه ليس كذلك".

وأضاف: "عامًا بعد عام بالموهبة والتفاني والعمل الجاد، يمكنك تحقيق أهدافك، وأن تكون أفضل من ذي قبل.. دعنا نذهب للتتويج الثالث"، في إشارة لاستمراره مع يوفنتوس في الموسم المقبل للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة.

 وبهذا التصريح يغلق كريستيانو رونالدو الباب أمام التكهنات الخاصة برحيله عن صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتوج فريق يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي والـ36 في تاريخ النادي.

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