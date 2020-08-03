بـ"الشبشب".. لقاء الخميسي تعبر عن اكتئابها عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت "الخميسي"، في الصورة بجيبة، وسويتر جينز كات وشبشب"، والتقط الصورة من أمام المراية لتعبر عن حاله حزن واكتئاب، حيث علقت "MOOD ".









يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "سكر زيادة" الذي شاركت به السباق الرمضاني 2020 كضيفة شرف، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة منهم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد وهالة فاخر ونادية الجندي وسميحة أيوب، كما ظهر في المسلسل عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف منهم الفنان أحمد السقا.



