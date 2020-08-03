زاهي حواس: نقل 20 مومياء على الهواء في افتتاح المتحف الكبير

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن المتحف المصري سيكون نقطة مضيئة في وسط القاهرة وسيضاف إلى الخريطة السياحية عندما تعود السياحة في أكتوبر المقبل.





وأضاف "حواس" في لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أنه سيتم نقل 20 ملكًا من ملوك الأسرات الفرعونية إلى هذا المتحف في بث مباشر على الهواء سيتم نقله على مستوى العالم كله





وفي وقت سابق، علق الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، على تغريدة الملياردير إيلون ماسك مؤسس "تسلا"، قائلًا: "الراجل ده بيخرف ولا يوجد أي دليل أن الأهرامات بناه ناس جت من الفضاء".





وأضاف "حواس"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن ما قاله إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي عن أن هناك كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات "كلام تخاريف أمريكية"، مستكملًا: "بناء الأهرامات بناء لمصر وبناء المصري القديم يبدع في كل فروع العلم".





وأشار إلى أن الأهرامات تم بناؤها عبر 2 مليون و300 ألف حجر، وهو ما يعني أن هناك حجرا كان يتم نقله كل دقيقة، وأن ما قاله رجل الأعمال الأمريكي غير صحيح.



