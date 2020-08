هيفاء وهبي: "ألبوم الفنانة اليسا قطعة من الفن"

عبرت الفنانة هيفاء وهبي، عن سعادتها البالغة لطرح البوم المطربة اليسا، والذي حصل على نجاح كبير منذ الساعات الأولى من طرحه.

حيث كتبت هيفاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أجلس في غرفتي أستمع لألبوم إليسا الجديد .. قطعة من الفن".

يشار إلي أن كليب "صاحبة رأي"، من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هادي شرارة وهندسة صوت إيلي بربر وغناء إليسا، وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع عدد من الشعراء والملحنين وهم أمير طعيمة، محمد رحيم، وأسامة مصطفى، ومحمد يحيى، ووليد سعد، وبهاء الدين.

كما يتعاون الفنان رامي جمال، مع الفنانة إليسا في ألبومها الجديد، وتتعاون مع عدد كبير من الموزعين والشعراء والموزعين منهم أسامة مصطفى، سامر أبو طالب، هادي شرارة، بهاء الدين محمد، مدين، أحمد عبد السلام، ملاك عادل، شادي نور، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، سهام الشعشاع، محمد رحيم، كميل الخوري، رامي جمال.

Sitting in my room playing Elissa's new Album💗

Such a Beautiful Piece of Art

Congrats my Adorable Friend@elissakh 💋