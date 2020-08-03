هيفاء وهبي: "ألبوم الفنانة اليسا قطعة من الفن"

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:14 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
عبرت الفنانة هيفاء وهبي، عن سعادتها البالغة لطرح البوم المطربة اليسا، والذي حصل على نجاح كبير منذ الساعات الأولى من طرحه.


حيث كتبت هيفاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أجلس في غرفتي أستمع لألبوم إليسا الجديد .. قطعة من الفن".


يشار إلي أن كليب "صاحبة رأي"، من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هادي شرارة وهندسة صوت إيلي بربر وغناء إليسا، وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع عدد من الشعراء والملحنين وهم أمير طعيمة، محمد رحيم، وأسامة مصطفى، ومحمد يحيى، ووليد سعد، وبهاء الدين.

كما يتعاون الفنان رامي جمال، مع الفنانة إليسا في ألبومها الجديد، وتتعاون مع عدد كبير من الموزعين والشعراء والموزعين منهم أسامة مصطفى، سامر أبو طالب، هادي شرارة، بهاء الدين محمد، مدين، أحمد عبد السلام، ملاك عادل، شادي نور، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، سهام الشعشاع، محمد رحيم، كميل الخوري، رامي جمال.

أخبار تهمك

جاريث بيل يقترب من مغادرة ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكنيسة الكاثوليكية تعلن قرارات جديدة بشأن إعادة فتح الكنائس غدا

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| "الصحة" تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تسجيل 167 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ حوالي 14 ساعة

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 12 ساعة

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي المعار يمهل المقاولون العرب بشأن الرد على عرض ضمه

منذ ساعتين و 14 دقيقة

سقوط فتاة من أعلى سطح منزل بعد 35 يوما في "عش الزوجية"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يطلق النار على خلية في سوريا ويعلن تأهب قواته

منذ حوالي 6 ساعات

كريم بامبو يقرر الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:39 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

12:09 ص

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

05:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا