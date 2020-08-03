أزمة فب صفوف تشيلسي قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

يواجه فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد أزمة كبيرة قبل مواجهة فريق بايرن ميونيخ على ملعب "أليانز آرينا" المقرر لها السبت المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن نادي تشيلسي سيفقد 6 لاعبين خلال مباراته ضد بايرن ميونيخ المقبلة، حيث تعرض الثنائي أزبلكويتا وبيدرو رودريجيز للإصابة خلال مواجهة أرسنال الأخيرة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي،بالإضافة للاعب كريستيان بوليسيتش الذي تعرض للطرد خلال اللقاء.

وأصبح متوقعا غياب اللاعبين الثلاثة عن مباراة بايرن ميونيخ لينضموا إلى البرازيلي ويليان دا سيلفا، الذي عاودته آلام الإصابة التي أبعدته عن مواجهة وولفرهامبتون في ختام منافسات البريميرليج، والثنائي ماركوس ألونسو بسبب الإيقاف وكذلك جورجينيو لتراكم البطاقات.





وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة الإنجليزية لندن بخسارة قاسية لتشيلسي بثلاثية نظيفة، وستكون مهمته في مباراة الإياب صعبة للغاية على ملعب العملاق البافاري، وستزيد تلك الغيابات المباراة صعوبة على البلوز.



