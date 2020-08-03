بـ"صفر إصابات كورونا".. انتهاء الحج الاستثنائي في السعودية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:39 ص
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
الفجر
نشر حساب "أخبار السعودية"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعض الصور للحج هذا العام، والذي يتم في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلق الحساب المهتم بنشر أخبار المملكة العربية السعودية على الصور وقال: "وانتهى الحج الاستثنائي.. السعودية "صفر" إصابات كورونا بين الحجاج".

وتقتصر فريضة الحج، على أهل المملكة العربية السعودية، هذا العام، في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يؤدون مناسك الحج، والتي ضمن شعائرها، رمي الجمرات.

عقب انتهاء الوقوف بعرفات، يؤدي الحجَّاج صلاة الفجر في مزدلفة، ثم ينطلقون إلى منى، ليشرعوا في رمي الجمرة الكبرى، بعد طلوع الشَّمس وارتفاعها، ويرمي الحجَّاج في هذا اليوم بسبع حصياتٍ كلُّ حصاةٍ على حِدى، أي لا يرميها دفعةً واحدةً، ويكبِّر قبل كلِّ رميةٍ، ثمَّ ينحر الهدي من كان لازمًا في حقِّه الهدي وهم من كان من الحجَّاج متمتِّعًا أو قارنًا، أمَّا غيرهم من الحجَّاج فذبح الهدي في حقِّهم تطوّعٌ وليس واجبًا.

ثمَّ يقوم الحجَّاج بحلق رؤوسهم أو التَّقصير فيتحلَّلون بذلك التَّحلُّل الأول الذي يُبيح لهم ما كان محظورًا عليهم في ما عدا مباشرة النِّساء، ثمَّ ينزل الحجَّاج إلى مكَّة، فيطوفون طواف الإفاضة، ويسعى بين الصَّفا والمروة من لم يسعَ منهم أوّل وصوله لمكة، وبعدها يتحلَّلون التَّحلُّل الثَّاني الذي يبيح لهم كلُّ ما كان محظورًا عليهم بما فيه مباشرة النِّساء، ويجوز عند جمهور العلماء تأخير ذبح الهدي وطواف الإفاضة إلى ما بعد اليوم العاشر، لكنَّ الأَولى أداؤهما في اليوم العاشر وعدم تأخيرهما.

جمرات أيام التشريق
وتأتي أيام التَّشريق الثلَّاثة هي وفي أيام الحادي عشر، والثَّاني عشر، والثَّالث عشر من ذي الحجَّة، تأتي جمرات أيام التَّشريق، يرمي الحُجَّاج في كلِّ يومٍ من هذه الأيام بجمراتٍ ثلاثةٍ هنَّ: الجمرة الصُّغرى التي تلي مِنى، والجمرة الوسطى، والجمرة الكُبرى، ويرمي في كلِّ واحدةٍ من هذه الجمرات بسبع حصياتٍ، ويكرِّرون الأمر ذاته في اليوم الثَّالث عشر لمن لم يكن من الحجَّاج متعجِّلًا.

أمَّا من تعجَّل ولم يمكث لليوم الثالث عشر فلا حرج ولا إثم عليه، ومن لم يقم من الحجَّاج بذبح الهدي وطواف الإفاضة في اليوم العاشر فعليه القيام بهما في أيام التَّشريق.

طواف الوداع
ثم يأتي طواف الوداع، حيث يكون سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة، بعد أن ينهي الحاج جميع المناسك، وينوي مغادرة مكة المكرمة.

واختلف الفقهاء في هل طواف الوداع فرض ام سنة على قولين، والأرجح أنه سنة، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ولا يجوز للحائض أن تؤديه، لأنه تشترط في طواف الوداع الطهارة كالصلاة.
بـ"صفر إصابات كورونا".. انتهاء الحج الاستثنائي في السعودية
بـ"صفر إصابات كورونا".. انتهاء الحج الاستثنائي في السعودية
بـ"صفر إصابات كورونا".. انتهاء الحج الاستثنائي في السعودية
بـ"صفر إصابات كورونا".. انتهاء الحج الاستثنائي في السعودية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسم الحج كورونا بوابة الفجر الفجر السعودية الحج

أخبار تهمك

كريم بامبو يقرر الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يطلق النار على خلية في سوريا ويعلن تأهب قواته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 16 ساعة

جاريث بيل يقترب من مغادرة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي المعار يمهل المقاولون العرب بشأن الرد على عرض ضمه

منذ أقل من ساعة

سقوط فتاة من أعلى سطح منزل بعد 35 يوما في "عش الزوجية"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكنيسة الكاثوليكية تعلن قرارات جديدة بشأن إعادة فتح الكنائس غدا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| "الصحة" تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تسجيل 167 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "الإعلام" تغلق حساب إنفوجرافيك السعودية على «تويتر»

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | كبار العلماء: التحايل على التعليمات المنظمة للحج "محرم"

"الحج والعمرة" تعلن الانتهاء من فرز طلبات موسم "حج 1441" إلكترونيًا

آخرها "غرامة على المخالفين".. إجراءات حاسمة من السعودية لتسيير موسم الحج

وصول الدفعة الأولي من حجاج 2020 إلى مطار الملك عبدالعزيز

ممنوع لمس الكعبة وتقبيل الحجر الأسود.. تعرف على الإجراءات الاستثنائية لموسم الحج في زمن كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:09 ص

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

05:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا