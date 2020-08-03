جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب انتهاء البطولة





انتهت اليوم الأحد 2 أغسطس منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم 2019/2020.





وحصد نادي يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم بشكل رسمي للمرة التاسعة على التوالي في هيمنة كبيرة من السيدة العجوز على اللقب.





وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي عقب انتهاء المسابقة رسميا كالآتي:





1-يوفنتوس 83 نقطة.





2- إنتر ميلان 82 نقطة.





3-أتلانتا 78 نقطة.





4-لاتسيو 78 نقطة.





5-روما 70 نقطة.





6-ميلان 66 نقطة.





7- نابولي 62 نقطة.





8-ساسولو 51 نقطة.





9-هيلاس فيرونا 49 نقطة.





10-فيورنتينا 49 نقطة.





11-بارما 49 نقطة.





12-بولونيا 47 نقطة.





13-كالياري 45 نقطة.





14-أودينيزي 45 نقطة.





15-سامبدوريا 42 نقطة.





16-تورينو 40 نقطة.





17-جنوى 39 نقطة.





18-ليتشي 35 نقطة.





19-بريشيا 25 نقطة.



