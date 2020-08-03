بوسي شلبي برفقة آسر ياسين "صاحب المقام 20 مليون"





احتفلت الفنانة بوسي شلبي، لنجاح فيلم "صاحب المقام"، والذي عرض على منصة شاهد الإلكترونية، بدايتة من أول أيام عيد الأضحى المبارك.









حيث نشرت "شلبي"، صورة لها برفقة الفنان آسر ياسين، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، معلقه عليها: " صاحب المقام فيلم العيد ٢٠ مليون مشاهده شاهد".









وقد طرحت منصة شاهد الإلكترونية فيلم "صاحب المقام" أول أمس الخميس قبل عرضه في السينمات، إلا أنه تم تسريب الفيلم واصبح متاحا للجميع علي الإنترنت.









"صاحب المقام" يشارك فى بطولته يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، ومحمود عبدالمغنى، وبيومى فؤاد، وريهام عبدالغفور، وصلاح عبدالله، وإنجى المقدم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكى.







