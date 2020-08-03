تعرف على موقف رضوى الشربيني إتجاه حادث اغتصاب بالفندق

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:49 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل

ناشدت الاعلامية رضوى الشربيني، الفتيات التي تعرضو للإغتصاب بفندق "الفيرمونت"، عدم السكات عن حقهم، والتوجه ببلاغ للنائب العام في مغتصبيهن.


وكتبت رضوى الشربيني قائله، عبر احدى حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "‏كل اللى مطلوب من كل ضحيه تم اغتصابها فىً واقعة الفندق الشهيرة انها تروح و تبلغ، واللى عنده شهاده او دليل يروح و يقدمه العيال دى لو ماتحبينش هيبقى علشان محدش قدم بلاغ رسمى مش علشان هما مسنودين روحوا قدموا مكتب النائب العام مفتوح لينا كلنا،واللى مش عايز المجلس القومى للمرأه موجود".


يذكر أن رضوى الشربيني وجهت رسالة لسارقي البوستات، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "عندك حق وكله رايح".

حيث كتبت رضوى الشربيني مازحه: "طول ما انت بتسرق بوستات غيرك...عمر ما هيبقى في بركة فى اللايكات".

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