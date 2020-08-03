تعرف على موقف رضوى الشربيني إتجاه حادث اغتصاب بالفندق





ناشدت الاعلامية رضوى الشربيني، الفتيات التي تعرضو للإغتصاب بفندق "الفيرمونت"، عدم السكات عن حقهم، والتوجه ببلاغ للنائب العام في مغتصبيهن.









وكتبت رضوى الشربيني قائله، عبر احدى حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "‏كل اللى مطلوب من كل ضحيه تم اغتصابها فىً واقعة الفندق الشهيرة انها تروح و تبلغ، واللى عنده شهاده او دليل يروح و يقدمه العيال دى لو ماتحبينش هيبقى علشان محدش قدم بلاغ رسمى مش علشان هما مسنودين روحوا قدموا مكتب النائب العام مفتوح لينا كلنا،واللى مش عايز المجلس القومى للمرأه موجود".



