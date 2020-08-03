صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:51 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
ذكرت تقارير صحفية بريطانية واسبانية اليوم أن هناك احتمال وجود تبادل صفقة تبادلية بين نادى برشلونة ونظيره نادي آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت التقارير أن نادى أرسنال الإنجليزي يرغب فى ضم اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب نادى برشلونة هذا الصيف مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلي بيع اللاعب الفرنسي الشاب ماتيو الجندوزي لصفوف النادى الكتالوني.

وأضافت التقارير أن إدارة نادى برشلونة الإسباني ترغب فى بيع كوتينهو هذا الصيف والذي يرغب فى العودة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لكن دون حدوث صفقة تبادلية لكي يستفيد النادى الكتالوني من المبلغ المالي.

يذكر أن كوتينيو قد انضم لصفوف نادى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من نظيره ليفربول مقابل 150 مليون يورو.

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