أزارو بديل أحمد كوكا في أولمبياكوس

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:03 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


أبدى نادي أولمبياكوس اليوناني، رغبته في التعاقد مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي وليد ازارو كخيار ثاني لنادي أولمبياكوس في حال فشل في الحصول على خدمات المصري أحمد حسن كوكا.

وأوضحت صحيفة "هسبريس" المغربية نقلاً عن موقع "sdna" اليوناني، أن انضمام مهاجم الأهلي إلى أولمبياكوس اليوناني، مرهون بفشل ضم أحمد أحمد حسن "كوكا"، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، الذي كان معارا لأولمبياكوس منذ يناير الماضي.

سبورتنج براجا سيطلب 2.5 ملايين يورو، من أجل الموافقة على رحيل كوكا، بشكل نهائي، وهو المبلغ الذي يرفض أولمبياكوس سداده.

هذا السبب الذي يهدد إتمام التعاقد وبالتالي التوجه إلى خيار التعاقد مع المهاجم المغربي البالغ من العمر 25 سنة.

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