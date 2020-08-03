حكيم يفُجر مفاجأة لجمهوره خلال الفترة المقبلة.. التفاصيل

أعلن المطرب الشعبي حكيم، عن تحضيره لعمل جديد خلال الفترة المقبلة، ولم يصرح باي تفاصيل عن العمل.









حيث نشر حكيم، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، معلقًا عليها: "بحضر ليكم مفاجأه تفتكروا هي ايه".









يذكر أن آخر أعمال حكيم، ألبوم "الراجل الصح" ويتضمن عدد كبير من الأغاني الشعبية منها أغنية "قلبي يا ناس والصعيدي يادولة وليلة بمبي وسيبونا في حالنا وآه بحبه والجارسون.









وفي سياق آخر، طرح حكيم مؤخرًا أغنية "قلبي يا ناس" وهي من كلمات عصام حجاج، ومن ألحان تامر حجاج، ومن توزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.



