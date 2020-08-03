النني يهنئ أرسنال بعد الفوز بكأس إنجلترا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
هنئ لاعب منتخبنا الوطني محمد النني المحترف ضمن صفوف نادى أرسنال الإنجليزي و المعار هذا الموسم نادى بيشكتاش التركي فريقه بعد الفوز فى المباراة النهائية على تشيلسي والتتويج رسميا ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تهيئة للجانرز معلقا عليها:"مبروك لكم تستحقون هذا بكل تأكيد لندن ستظل دائما حمراء".

يذكر أن نادى أرسنال قد حقق الفوز على حساب نظيره نادى تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ليتوج الجانرز ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي للمرة 14 فى تاريخه.

ومن المقرر أن يعود اللاعب الدولي المصري محمد النني لصفوف نادى أرسنال هذا الصيف لمناقشة العروض المقدمة له بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب الاسباني ارتيتا المدير الفني للنادي الإنجليزي.

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