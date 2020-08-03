أوريجي يقترب من من مزاملة تريزيجيه فى استون فيلا

اقترب اللاعب الدولي البلجيكي أوريجي مهاجم نادى ليفربول من مزاملة لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه فى صفوف نادى أستون فيلا.





وذكرت تقارير صحفية انجليزية اليوم أن إدارة نادى أستون فيلا وضعت مهاجم ليفربول أوريجي كخيار اول للتعاقد معه خلال هذا الصيف لتعزيز خط هجوم الفريق الذي بقي بصعوبة فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذالك بأمر من المدرب دين سميث المدير الفني للفلانز.





وأضافت التقارير أن المهاجم البلجيكي يرغب فى مغادرة ليفربول هذا الصيف للبحث عن المشاركة بشكل أساسي بعد عدم حصوله على فرصة للعب هذا الموسم بتشكيلة يورجن كلوب المدير الفني للريدز بسبب ثلاثي خط الهجوم المتألق بقوة محمد صلاح وساديو ماني بالإضافة إلي فيرمينو.



