مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:53 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم


تعود منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس الجاري، بعد فترة توقف إضطراري دامت للأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستعود عجلة البطولة للدوران من جديد بدءا من الجولة الـ23 في الرابع من أغسطس، بينما ستختتم بالجولة الـ30 في 9 سبتمبر المقبل.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مواعيد مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين:-

يوم الثلاثاء 4 أغسطس:-

الفتح × الفيحاء

سيواجه الفتح فريق الفيحاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة مساءً يتوقيت جرينتش.

الاتحاد × أبها

وسيلتقي الاتحاد بفريق أبها، الساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة وربع بتوقيت السعودية، والثامنة وربع بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة وربع مساءً يتوقيت جرينتش.

الرائد × ضمك

سيكون الرائد على موعد مع فريق ضمك، في تمام الساعة السادسة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والثامنة وخمسة وعشرون بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة وخمسة وعشرون مساءً يتوقيت جرينتش.

الفيصلي × التعاون

وسيواجه فريق الفيصلي نظيره التعاون، الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية، والعاشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

الأهلي × الحزم

وسيلعب الأهلي أمام الحزم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

يوم الأربعاء 5 أغسطس:-

العدالة × الاتفاق

سيواجه العدالة نظيره الاتفاق، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة مساءً يتوقيت جرينتش.

الوحدة × الشباب

سيلتقي الوحدة بفريق الشباب، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة ونصف بتوقيت السعودية، والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة ونصف مساءً يتوقيت جرينتش.

الهلال × النصر

وتختتم الجولة بكلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

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