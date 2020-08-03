"بالبوكس".. هكذا هنأ أحمد السقا نجله بعيد ميلاده

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل

نشر الفنان أحمد السقا، صورة له برفقه نجله حمزة السقا، عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي بـ"إنستجرام".


وظهر السقا ونجله، بالصورة، وهما يلعبان بوكس، معلقًا عليها قائلا: "كل سنة وانت طيب يا زوز".

في سياق منفصل، أعلن المنتج الكبير تامر مرسى، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، عن تعاقده مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة على بطولة مسلسل وعلق قائلًا: "مسلسل "نسل الاغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة قصة وإخراج محمد سامي".

"بالبوكس".. هكذا هنأ أحمد السقا نجله بعيد ميلاده
"بالبوكس".. هكذا هنأ أحمد السقا نجله بعيد ميلاده

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