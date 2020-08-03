السد القطري يعلن مدة غياب أكرم عفيف عن الملاعب

أعلن نادي السد القطري لكرة القدم، اليوم الأحد، غياب أكرم عفيف نجم الفريق الأول عن الملاعب خلال الفترة المقبلة بسبب إصابته في أربطة الكاحل خلال تدريبات الفريق الأول.





وذكر الموقع الرسمي للنادي القطري :"عقب الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت إصابته في أربطة الكاحل، وسيغيب بسبب هذه الإصابة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع".



