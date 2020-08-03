الأهلي يضع خطة ضم نجم المنتخب الأولمبي

وضع جهاز الكرة بالنادي الأهلي خطة حسم صفقة أسامة جلال، مدافع فريق إنبى، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.













وقد عاد الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، لفكرة ضم اللاعب مرة أخرى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولي خلال الموسم الجاري.









واستقر جهاز الكرة بالأهلى على تقديم عرض رسمى فى نهاية الموسم الحالى لإدارة إنبى، للاتفاق بشأن الأمور المادية.













واشترط الفريق البترولي الحصول على 25 مليون جنيه ولاعبين من الأهلى للاستغناء عن جلال، بينما طلب الأهلى دفع 15 مليونا ولاعبين لإتمام الصفقة.











