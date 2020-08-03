التشكيل المتوقع لقمة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:10 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي



يستقبل فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره تشيلسي الإنجليزي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقررة يوم السبت المقبل بملعب أليانز أرينا.


وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بفوز كاسح لبايرن ميونخ بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم بملعب ستامفورد بريدج، خلال شهر فبراير الماضي.


ويغيب عن صفوف بايرن ميونخ المدافع الفرنسي بينيامين بافارد، بينما يغيب عن نادي تشيلسي كلا من: ماركوس ألونسو بداعي الطرد، وكريستيان بوليسيتش ونجولو كانتي وسيزار أزبليكويتا بداعي الإصابة.


وفي ضوء ذلك، من المرجح أن يبدأ بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي.


حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش - جيروم بواتينج - دافيد ألابا - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: ليون جرويتسكا - تياجو ألكانتارا - سيرجي جنابري - كينجسلي كومان - توماس مولر.

خط الهجوم: روبيرت ليفاندوفيسكي.


بينما من المحتمل أن يدخل تشيلسي اللقاء بالأسماء التالية.


حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: ريس جيمس - أنطونيو روديجير - أندرياس كريستنسن - إيمرسون بالميري.


خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - جورجينيو - ماسون مونت.

خط الهجوم: ويليان - أوليفيه جيرو - كالوم هودسون أودوي.

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