عاجل.. جيش الاحتلال يقصف مواقع في غزة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، شن غارات على قطاع غزة، قال إنها تستهدف بعض الأهداف التابعة لحركة حماس، ردا على إطلاق بعض القذائف على دولة الاحتلال.

وفي وقت سابق، أفادت قناة روسيا اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن إطلاقه النار باتجاه خلية على الحدود السورية، وأصاب عناصرها.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته أحبطت قبل قليل محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا، لافتا إلى أنه يعتبر النظام السوري "مسؤولًا عن كل عمل ينطلق من أراضيه ولن يسمح بالمساس بسيادة دولة إسرائيل".

وأشار إلى أن قوة خاصة، نفذت كمينًا في منطقة جنوب هضبة الجولان المحتل بالقرب من موقع عسكري خلية تزرع عبوات ناسفة بالقرب من السياح الحدودي، حيث قامت القوة إلى جانب طائرة عسكرية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من ٤ أشخاص وأصابتهم. مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات بين صفوفه.

وشدد على أن قوات القيادة الشمالية العسكرية في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات.

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