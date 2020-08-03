"صاحبة رأي" لـ إليسا يستمر في تحقيق نسب مشاهدات عالية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:39 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
استطاع كليب "صاحبة رأي"، للفنانة إليسا، تحقيق تفاعلاً من الجمهور فضلًا عن حصوله على مشاهدات عاليه بعد أيام قليلة من إطلاقه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حيث تخطت عدد المشاهدات للكليب عبر "اليوتيوب"، ثلاثة مليون،  كما حاز علي إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث علق الكثيرون بالإعجاب بأداء إليسا وبفكرة الأغنية، وكلماتها.

يشار إلي أن كليب "صاحبة رأي"، من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هادي شرارة وهندسة صوت إيلي بربر وغناء إليسا، وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع عدد من الشعراء والملحنين وهم أمير طعيمة، محمد رحيم، وأسامة مصطفى، ومحمد يحيى، ووليد سعد، وبهاء الدين.

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