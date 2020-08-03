"صاحبة رأي" لـ إليسا يستمر في تحقيق نسب مشاهدات عالية

استطاع كليب "صاحبة رأي"، للفنانة إليسا، تحقيق تفاعلاً من الجمهور فضلًا عن حصوله على مشاهدات عاليه بعد أيام قليلة من إطلاقه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





حيث تخطت عدد المشاهدات للكليب عبر "اليوتيوب"، ثلاثة مليون، كما حاز علي إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث علق الكثيرون بالإعجاب بأداء إليسا وبفكرة الأغنية، وكلماتها.



