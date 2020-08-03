تعرف على التطورات الصحية لنجل أميتاب باتشان بعد إصابته بـ"كورونا"

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:19 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
اعلن الفنان أبهيشيك باتشان، نجل النجم أميتاب باتشان، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن مد فترة الحجر الصحي له بالمستشفى، وذلك بعد أن أجرى المسحة الطبية لفيرس "كورونا"، وأكدت على إجابيته.

خيث كتب "أبهيشيك"، "أنا ، لسوء الحظ بسبب بعض الأمراض المصاحبة تبقى نتيجة كوفيد - 19، إيجابية وسأبقى في المستشفى مرة أخرى، أشكركم جميعًا على رغباتكم وصلواتكم المستمرة لعائلتي .. سأهزم هذا وأعود بصحة أفضل! وعد".

وكان الفنان العالمي أميتاب باتشان، قد صرح بشفاءه من فيرس كورونا، صباح اليوم، بعد التاكد من سلبيه التحاليل والمسحات الطبية التي أجراها.

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