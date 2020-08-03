أحمد عدوية ووالده يتألقان في حفل عيد الأضحى (صور)
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:31 ص
نور طلعت
أحيا كل من النجم الكبير احمد عدوية، ونجله محمد عدوية، حفل غنائي احتفالا بعيد الأضحى، وبدون جمهور داخل قصر عابدين وتم اذاعته على موقع "اليوتيوب".
قدم كل من الثنائي أغاني كثيرة منها "بنت السلطان" و"المولد" وزحمة يادنيا زحمة" كما قدم محمد عدوية أغاني بمفرده ومنها" أنا تاجك وسلطانك" و"الطيب أحسن"، واشرف على الحفل ياسر حسانين، المنتج ومدير أعمال محمد عدوية .
واعرب النجم محمد عدوية عن سعادته بالغناء مع والده الذي يعتبره قامة كبيرة من قامات الطرب، مضيفا أنه يتمتع بصحة جيدة ويتمنى من الله أن يطيل عمره .
وطرح محمد عدوية، منذ فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا"، والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.
الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار" .