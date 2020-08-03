طقس رابع أيام العيد.. شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الاثنين، والذي يوافق 3 أغسطس 2020، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

طقس النهار
وتوقع خبراء الهيئة، أن يسود ساعات النهار، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الغربية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80 %.

أما في منطقة شمال وجنوب الصعيد، فتشهد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لساعات الليل، فقد توقع الخبراء، أن يسود يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 33
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 24 والعظمى 43
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 26 والعظمى 32
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 36
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 34 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في نخل الصغرى 22 والعظمى 40 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 30 والعظمى 38 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 30 والعظمى 38 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 36 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 40
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 42
درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 43
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 44 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 43
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 29 والعظمى 43
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 41
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 38 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 37
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 37

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