قرار جديد من فايلر للاعبي الأهلي





كشفت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أصدر قرار بإعادة الانضباط داخل صفوف الفريق ومنع الظهور الإعلامي لنجوم الفريق في الفترة المقبلة من أجل التركيز بشكل قوي لاستئناف مسابقة الدوري المحلي ومواجهة الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وطلب فايلر من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عدم ظهور اللاعبين سواء عبر فضايية النادي أو أي فضائية أخرى من أجل فرض حالة من التركيز الشديد داخل معسكر المارد الأحمر ولعدم تشتت أذهان اللاعبين.





ويقوم الأهلي باستعداداته من أجل مواجهة إنبي مع بداية استئناف بطولة الدوري كما ينتظر مواجهة بطل المغرب في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



