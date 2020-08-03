مفاجأة.. مانشستر يونايتد يحدد خليفة دي خيا

أكدت تقارير انجليزية اليوم أن المدرب النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادى مانسشتر يونايتد قد فقد الثقة فى الحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا بعد الموسم الكارثي الذي قدمه اللاعب مع الشياطين الحمر بالبطولة الإنجليزية والكؤوس.





وحدد المدرب النرويجي كاسبر شمايكل حارس مرمي نادى ليستر سيتي الإنجليزي كخيار اول للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ليحل بديل الاسباني دي خيا.





حيث قالت صحيفة صن الإنجليزية أن نادى مانشستر يونايتد حدد بالفعل الحارس الذي يمكنه منافسة دي خيا بقوة في الموسم المقبل، وهو نجل أسطورة حراسة مرمى مانشستر يونايتد بيتر شمايكل، لأن اللاعب لديه عقدًا مع ليستر سيتي يمتد حتى يونيو 2023.



