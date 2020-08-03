مفاجأة.. مانشستر يونايتد يحدد خليفة دي خيا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
أكدت تقارير انجليزية اليوم أن المدرب النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادى مانسشتر يونايتد قد فقد الثقة فى الحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا بعد الموسم الكارثي الذي قدمه اللاعب مع الشياطين الحمر بالبطولة الإنجليزية والكؤوس.

وحدد المدرب النرويجي كاسبر شمايكل حارس مرمي نادى ليستر سيتي الإنجليزي كخيار اول للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ليحل بديل الاسباني دي خيا.

حيث قالت صحيفة صن الإنجليزية أن نادى مانشستر يونايتد حدد بالفعل الحارس الذي يمكنه منافسة دي خيا بقوة في الموسم المقبل، وهو نجل أسطورة حراسة مرمى مانشستر يونايتد بيتر شمايكل، لأن اللاعب لديه عقدًا مع ليستر سيتي يمتد حتى يونيو 2023.

وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة إلي ذالك فهو حارس بمواصفات جيدة، ويمتلك خبرة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يعد خيارًا مكلفًا لإدارة مانشستر يونايتد، مثل السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد والذي يعد أيضًا من أهداف إدارة النادى الإنجليزي.

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