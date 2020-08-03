حواس: كنت طالب فاشل.. ودخلت الآثار غصب عني (فيديو)

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:15 ص
زاهي حواس
زاهي حواس
شيماء حسن
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه كان طالبًا فاشلًا، ولم يكن يرغب في دخول كلية الآُثار والسبب في دخوله كان مجموعه في الثانوية العامة.

وأضاف "حواس"، في لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا": "دخلت الكلية غصب عني، ولكن بعدها بدأت رحلت في عشق الآثار هي اللي خليتني أتعلم".

وفي ذات السياق، أشار وزير الآثار الأسبق إلى أن التحنيط لم يعد سرًا، موضحًا أن جميع خطواته أصبحت معلومة بفضل الكثير من الاكتشافات والتقدم العلمي بفضل الأبحاث العلمية الحالية.

ومن ناحية أخرى أشاد بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتحف البارون على الرغم من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون رسالة إلى العالم كله بأن مصر تحافظ على آثارها.

وقال "إن المتحف المصري سيكون نقطة مضيئة في وسط القاهرة وسيضاف إلى الخريطة السياحية عندما تعود السياحة في أكتوبر المقبل".

وأضاف "سيتم نقل 20 ملكًا من ملوك الأسرات الفرعونية إلى هذا المتحف في بث مباشر على الهواء سيتم نقله على مستوى العالم كله".

وأشار إلى أن إطلاق جوجل لأداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لفك رموز الهيروغليفية المصرية إلى اللغتين العربية والإنجليزية هو دليل على أن الكتابة الهيروغليفية أصبحت موجودة في كل بيت في العالم.

وعلق حواس، على تغريدة الملياردير إيلون ماسك مؤسس "تسلا"، قائلًا: "الراجل ده بيخرف ولا يوجد أي دليل أن الأهرامات بناه ناس جت من الفضاء".

وأضاف حواس، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن ما قاله إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي عن أن هناك كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات "كلام تخاريف أمريكية"، مستكملًا: "بناء الأهرامات بناء لمصر وبناء المصري القديم يبدع في كل فروع العلم".

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