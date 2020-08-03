عاجل.. جيش الاحتلال يطلق النار على خلية في سوريا ويعلن تأهب قواته

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن إطلاقه النار باتجاه خلية على الحدود السورية، وأصاب عناصرها.





من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته أحبطت قبل قليل محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا، لافتا إلى أنه يعتبر النظام السوري "مسؤولًا عن كل عمل ينطلق من أراضيه ولن يسمح بالمساس بسيادة دولة إسرائيل".





وأشار إلى أن قوة خاصة، نفذت كمينًا في منطقة جنوب هضبة الجولان المحتل بالقرب من موقع عسكري خلية تزرع عبوات ناسفة بالقرب من السياح الحدودي، حيث قامت القوة إلى جانب طائرة عسكرية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من ٤ أشخاص وأصابتهم. مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات بين صفوفه.



