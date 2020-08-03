الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية أن أسامة جلال نجم دفاع الأهلي المعار إلى صفوف إنبي في الموسم الحالي طلب من جهاز كرة القدم في الأهلي حسم موقفه في المرحلة المقبلة لا سيما وأن إدارة القلعة الحمراء سبق لها الحصول على توقيعه في الموسم الماضي.

وطالبت إدارة الأهلي أسامة جلال بعدم الاهتمام بالعروض المحلية والخارجية المقدمة للفوز بخدماته وانتظار قرار الأهلي في نهاية الموسم الحالي وذلك بعد أنباء تم تداولها عن دخول براميدز والزمالك في مفاوضات لضم جلال.

وارتفعت فرص أسامة جلال بشكل كبير للانتقال إلى الأهلي وذلك بعد تعثر المفاوضات مع باهر المحمدي وأحمد حجازي.

وحدد جهاز كرة القدم في الأهلي أسامة جلال على رأس المرشحين لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل.

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