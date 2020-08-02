ليس تاكيس جونياس.. الأهلي يحدد مدرب قطاع الناشئين

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:57 م
تاكيس جونياس
تاكيس جونياس
علي خلاف
تردت العديد من الأبناء، في الآونة الأخيرة حول تولي المدرب اليوناني تاكيس جونياس، مهمة رئاسة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وضع مسئولو الأهلي بعض الشروط الأساسية والهامة خلال مرحلة البحث عن المدير الفني الأجنبي الذي سيتولى مهمة رئاسة قطاع الناشئين، بالقلعة الحمراء.

ويعتمد مسؤولو الأهلي في بحثهم على ضرورة وجود خبرات في التعامل مع فرق الناشئين بمراحلها المختلفة وعدم اعتماده في مسيرته التدريبية على قيادة الفريق الأول وهو السبب الذي أخرج اليوناني تاكيس جونياس من حسابات المسئولين.

ويرغب الأهلي في منح هذا المنصب لمدرب قادر على التعامل مع عقليات اللاعبين الصغار وعلى دراية كاملة بما يحتاجه اللاعب في قطاع الناشئين بمرحله المختلفة.

ومن بين حسابات المسؤولين في الأهلي، أن يكون المدرب القادم لن يكون مديرًا فنيًا لأحد الفرق بالمعنى الحرفي ولكنه سيكون مسئولًا عن وضع نظام فني لجميع فرق قطاع الناشئين من أجل توحيد خطة اللعب وتطوير مهارات اللاعبين وفقًا لقدرات كل لاعب.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم اليوناني تاكيس جونياس، بتولي مهمة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

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