برشلونة يُسهل رحيل راكيتيتش

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:54 م
راكيتيتش
راكيتيتش
علي خلاف
تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن تراجع مسؤولي برشلونة الإسباني، عن السعر التي المحدد سابقا، لرحيل الكرواتى إيفان راكيتيتش متوسط ميدا الفريق من 18 مليون يورو إلى 10 ملايين فقط.

ذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، أن إدارة برشلونة، أعطت الضوء الأخضر إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، للانتقال إلى إشبيلية الإسباني خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي برشلونة، خفضوا السعر المطلوب لرحيل راكيتيتش، من 18 مليون يورو، إلى 10 ملايين فقط.

وأشارت إلى أن البارسا لن يحاول الضغط على النجم الكرواتي، للانتقال إلى أي نادي آخر غير إشبيلية، لتحقيق مكاسب مالية، وسيحترم رغبته في الاعتزال داخل الفريق الأندلسي.

الجدير بالذكر أن راكيتيتش انضم، لصفوف برشلونة، فى صيف عام 2014، قادما من فريق إشبيلية، فى صفقة وصلت قيمتها 18 مليون يورو.

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