هنا الزاهد تكشف لـ"الفجر الفني" عن أصعب المشاهد التى واجهتها في الغسالة"

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أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في فيلم "الغسالة"، مضيفة أن العمل مع أحمد حاتم ممتع جداً وجميل، خاصة أنهما أصدقاء، فضلًا عن وصفه بشخص مجتهد ومحب لعمله.





وقالت هنا الزاهد في تصريح خاص ل ـ"الفجر الفني" ، أن من أصعب المشاهد التى واجهتها أثناء التصوير، مشهدها مع الفنان محمود حميدة وهو مشهد ماستر سين، مشيرة إلى أن شخصية "عايدة"، التى تجسدها في الفيلم، قريبة جدا من شخصيتها في الحقيقة.





يُذكر أن فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.