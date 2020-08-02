الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع غربي دير البلح

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
الفجر
أفاد مراسلنا في قطاع غزة الأحد، بأن طيران الاستطلاع الإسرائيلي قصف مواقع فلسطينية غربي مدينة دير البلح.

وذكر المراسل، أن "الطيران الإسرائيلي أستهدف موقع التل التابع لكتائب القسام بثلاثة صواريخ"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأشار إلى أنه "تم سماع دوي انفجارات في منطقة القرارة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت أرضا فارغة في المناطق الشرقية من منطقة القرارة جنوبي قطاع غزة".

وتابع، أن الطيران وجه عدة ضربات لمواقع "أبو عطايا" التابع لألوية الناصر صلاح الدين، وأخرى لمواقع تل السلطان غربي مدينة رفح.

ويأتي القصف على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي، "اعتراض قذيفة أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، من قبل منظومة القبة الحديدية".

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