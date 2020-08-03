أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-8-2020.. سعر المعدن الأصفر في رابع أيام عيد الأضحي

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 3-8-2020 مع اغلاق محلات الصاغة للاحتفال بعيد الأضحي، بينما سجل السعر العالمي للذهب مزيد من الأرتفاعات ليقترب من تحقيق أفضل أداء له في أربع سنوات.













أسعار الذهب في مصر رابع أيام عيد الأضحي 3-8-2020:





سجل سعر عيار 18 نحو 747.40





سجل سعر عيار 21 نحو 872 جنيه





سجل سعر عيار 24 نحو 996 جنيه





سعر الجنيه الذهب وصل إلى نحو 6976 جنيه.









الذهب يرتفع في الأسواق العالمية









وفي الأسواق العالمية التى تحدد على أثارها مصر أسعار الذهب، فقد ارتفع سعر الذهب يوم الجمعة ليحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ أثار تراجع الدولار وأرقام اقتصادية سلبية من كل حدب وصوب نزوحا نحو المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا. 2016.









وصعدت الفضة 2.3 بالمئة إلى 24.08 دولار للأوقية (الأونصة) وتتجه لزيادة شهرية بحوالي 33 بالمئة، وهي الأعلى على الإطلاق في إحصاءات تعود لعام 1982، مدعومة بالطلب الاستثماري والصناعي.









وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1971.83 دولار للأوقية في حين جرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بزيادة واحد بالمئة إلى 1985.9 دولار.









وصعدت الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار يوم الثلاثاء، وهي مرتفعة عشرة بالمئة منذ بداية الشهر.



