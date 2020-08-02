ابنة محمد رمضان تتعرض للتحرش.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

تعرضت كنز ابنة الفنان محمد رمضان للتنمر من قبل الجمهور وذلك عقب ظهورها مع والدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



و كانت تعليقات الجمهور كالعادة غير ملائمة مع فرحة محمد رمضان بابنته بصورته التلقائية.



وكانت أبرز تلك التعليقات "عملت ايه الملايين في سوكه بنت الغفير، اجبلك مشط تسرح لها شعرها، ماشاء الله دمها تقيل زي ابوها".



وكانت جزء من التعليقات كما حدث مع أحمد زاهر والتحرش ببناته قائلين "الناس هتعمل عليك حفلة الوقت زى ماعملوا على احمد زاهر..ازاى يا جدع انت تحضن بنتك..ده تسيب..وعارية الصدر كمان..دى مهزلة، هي بنته هيعلمها تتصور قالعه كده عادي..لاحول ولا قوه الا بالله، معلش على التخلف لما البنت دي تكبر وتعرف ان أبوها نشر صورتها عريانه على السوشيال ميديا هيكون موقفها عامل ازاي ببساطة انتهك خصوصية البنت ودمرها الإنسان ده ببساطه مريض".