مدير المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع: ستكون إجبارية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
كشف احمد مصطفى، المدير التنفيذي للمبادة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع عن تفاصيل هذه المبادرة التي تستهدف فحص 670 ألف طفل على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذه المبادرة تستهدف الحد من الإعاقة السمعية بين الأطفال حديثي الولادة.

وقال مصطفى في لقائه عبر "سكايب"، ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا" إن هذه المبادرة الزامية على كل الأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أنها لن تكون هذا العام فقط ولكنها ستضاف إلى التطعيمات الإجبارية للأطفال حديثي الولادة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ستبدأ في 1300 وحدة على مستوى محافظات الجهورية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات توفر قاعدة معلومات عريضة في نهاية كل عام لوضع تصور لكل المشاكل السمعية الموجودة بين الأطفال في هذه المرحلة العمرية.

وفي تصريحات سابقة قال مدير المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع، إن مصر من الدول الرائدة في الشرق الأوسط، التي أعدت مبادرة مسح سمعي إلزامي لجميع الأطفال حديثي الولادة، بهدف منع وجود إعاقة سمعية بإذن الله في مصر.

وتابع "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، مساء الأربعاء، أن مصر لم يكن بها بيانات حول حجم الإصابة بضعف السمع، مشيرًا إلى أن المبادرة قامت بالكشف عن 303 آلاف خلال 3 شهور فقط، وهذا أمر جيد جدًا.

ولفت مدير المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع، إلى أن المبادرة تستهدف 2.6 مليون طفل سنويًا، وهذا لم يحدث خلال الفترة السابقة، معقبًا: "إحنا هنحطم كل الأرقام القياسية".

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