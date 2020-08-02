من بينهم أسامة فيصل وحسام أشرف.. الزمالك يحصن نجومه الصاعدين بقرار حاسم!

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:19 م
حسام أشرف
حسام أشرف
علي خلاف
يبحث مسؤولو الزمالك، تحصين لاعبي قطاع الناشئين، بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد تألق الثنائي أسامة فيصل وحسام أشرف، في مباريات الفريق الأول.

قرر مسئولو نادي الزمالك، التعامل مع الثنائي، أسامة فيصل وحسام أشرف، بشكل مختلف، بعد التألق في ودية وادي دجلة التي انتهت لمصلحة الزمالك، والفوز برباعية نظيفة.

حسام فيصل سجل "هاتريك" وأشرف "هدف واحد"، حيث خطف الثنائي أنظار جماهير الزمالك.

وأصدر أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، فرمانًا تجاه الثنائي حول بعض الأمور المتعلقة الزمالك في الفترة المقبلة.

وطلب أمير مرتضى منصور من الثنائي عدم الحديث في وسائل الإعلام أو إجراء أي حوارات بعدما طلب أكثر من برنامج فضائي استضافتهما في الساعات الماضية.

الأمر الثاني يتمثل في عدم الحديث مع أي وكلاء لاعبين أو شركات تسويق حتى لا يتأثرا بصورة سلبية، والتأكيد على أن فكرة الاحتراف الخارجي والعروض الأوروبية لن تتحقق إلا من خلال نادي الزمالك بشكل مباشر ورسمي.

الأمر الثالث الذي تحدث فيه مسئولو الزمالك، مع الثنائي هو ضرورة الالتزام بتعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، وعدم إثارة أي مشكلة أو أزمة، وتنفيذ الجوانب التكتيكية بالشكل الأمثل حتى يتمكن الخواجة من تحقيق أكبر مكسب فني منهما على الوجه الأمثل.

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