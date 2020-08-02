ترامب: "ناسا" تحقق نجاحا عظيما

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" حققت نجاحا عظيما، بعد هبوط مركبة الفضاء "كرو دراغون" في خليج المكسيك.

وهبطت المركبة وعلى متنها رائدا فضاء من ناسا، بعدما أكملت مهمتها التي استغرقت شهرين.

وعاد على متن الرحلة رائدا الفضاء روبرت بنكن ودوغلاس هيرلي، بعد أن انطلقا إلى الفضاء من فلوريدا في مايو الماضي، وهو أول إطلاق رائد فضاء لناسا من الأراضي الأمريكية منذ عام 2011، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لوكالة ناسا.

​وقال بنكن: "كان الجزء الأصعب هو إطلاقنا، لكن الأهم هو إعادتنا إلى الوطن"، وأضاف أن الهبوط الناجح للمركبة سيحقق لقدرة الإطلاق الأمريكية التكامل التام".

وتمت عملية الانفصال في الوقت المحدد حوالي الساعة 23:34 بتوقيت غرينتش، حسب الوكالة، بعد شهرين من وصول رائدي الفضاء على متن أول كبسولة أمريكية يتم إطلاقها إلى المحطة منذ عشر سنوات.

ويقضي رائدا الفضاء ما يصل إلى ساعة داخل الكبسولة التي تطفو على سطح الماء قبل أن تنتشلهما فرق من شركة "سبيس إكس" و"ناسا" لنقلهما في طائرة هليكوبتر.

وسيخضع الاثنان لفحوص طبية قبل نقلهما جوا إلى مركز جونسون الفضائي التابع لـ"ناسا" في هيوستون بولاية تكساس.

وبهذه الرحلة أصبحت شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك أول شركة خاصة ترسل رحلات مأهولة إلى الفضاء.

وبذلك يكون بنكين وهيرلي قد قضيا أكثر من شهرين على متن محطة الفضاء الدولية.

أخبار تهمك

عاجل.. الكنيسة الكاثوليكية تعلن قرارات جديدة بشأن إعادة فتح الكنائس غدا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 11 ساعة

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تقارير تكشف وجهة غير متوقعة لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يقرر رحيل ثلاثي الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مستقبل بادجي

منذ ساعة و 15 دقيقة

سقوط فتاة من أعلى سطح منزل بعد 35 يوما في "عش الزوجية"

منذ حوالي 6 ساعات

ليس حازم أو عبد الشافي.. ظهير الزمالك يتمرد ويرفض تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| "الصحة" تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تسجيل 167 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة المصري

منذ حوالي 3 ساعات

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 6 ساعات

من بينهم أسامة فيصل وحسام أشرف.. الزمالك يحصن نجومه الصاعدين بقرار حاسم!

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

عاجل| "الصحة" تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تسجيل 167 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

10:40 م

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

05:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا