أسعار النفط تسجل مكاسب للشهر الثالث

سجلت أسعار النفط مكاسب شهرية للشهر الثالث على التوالي بعد أن كشفت بيانات "بيكر هيوز" عن تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.





وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط انخفض بوتيرة قياسية بلغت مليوني برميل يوميًا خلال مايو ليصل إلى 10 ملايين برميل يوميًا.





وتعتزم "أوبك+" الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق خفض إنتاج النفط مع تقليص الإمدادات بنحو 7.7 مليون برميل يوميًا بداية من غد السبت من 9.7 مليون برميل في الثلاثة أشهر الأخيرة.





ورغم المكاسب، تستمر الزيادات الجديدة في حالات الإصابة بالوباء حول العالم في إثارة مخاوف الطلب على الوقود.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 0.9 بالمائة إلى 40.27 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية 2.5 بالمائة.





في حين ارتفع الخام الأمريكي بحوالي بأكثر من 2.5 بالمائة خلال الشهر الحالي.





وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.8 بالمائة إلى 43.30 دولار للبرميل.