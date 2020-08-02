سوريا تسجل وفاة و29 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
د ب أ
أعلنت وزارة الصحة السورية في بيان اليوم الأحد، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مايرفع عدد الإصابات في مناطق سيطرة الحكومة إلى 809.

وأضاف البيان، "تم تسجيل حالة وفاة من الإصابات المسجلة لتصل الوفيات إلى 44".

وأشار البيان إلى شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 256.

من جهة أخرى، قررت وزارة الأوقاف السورية تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد محافظتي دمشق وريف دمشق لمدة 15 يوماً اعتباراً من يوم غد الإثنين، عملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

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