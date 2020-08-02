سوريا تسجل وفاة و29 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية في بيان اليوم الأحد، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مايرفع عدد الإصابات في مناطق سيطرة الحكومة إلى 809.



