تونس تسجل زيادة مضاعفة في إصابات كورونا بعد فتح المطارات والموانئ

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، عن تسجيل11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 7 حالات محلية.

وقالت الوزارة، إن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 1561 حالة مؤكدة، وتعافى من الإصابة 1221 شخصا، وسجلت 51 حالة وفاة فيما لا يزال 289 شخصا حاملين للفيروس بينهم 9 أشخاص يتلقون العلاج.

كما أعلنت السلطات الصحية أمس السبت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد تضاعف عشر مرات خلال الشهر الأخير، وذلك بعد فتح المطارات والموانئ وتوافد السياح حيث زادت حالات الإصابة الجديدة بين الموظفين العاملين في هذه المنشآت.

ودعت نقابة أمن مطار "قرطاج الدولي" إلى ضرورة إغلاق المطار لمدة أسبوع وتعقيمه وإخضاع كل العاملين والموظفين للتحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بعد ارتفاع الإصابات في صفوف العاملين فيه إلى 26 إصابة.

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