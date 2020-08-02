تونس تسجل زيادة مضاعفة في إصابات كورونا بعد فتح المطارات والموانئ

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، عن تسجيل11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 7 حالات محلية.

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، عن تسجيل11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 7 حالات محلية.

وقالت الوزارة، إن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 1561 حالة مؤكدة، وتعافى من الإصابة 1221 شخصا، وسجلت 51 حالة وفاة فيما لا يزال 289 شخصا حاملين للفيروس بينهم 9 أشخاص يتلقون العلاج.

وقالت الوزارة، إن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 1561 حالة مؤكدة، وتعافى من الإصابة 1221 شخصا، وسجلت 51 حالة وفاة فيما لا يزال 289 شخصا حاملين للفيروس بينهم 9 أشخاص يتلقون العلاج.