فايلر يحسم مستقبل بادجي
الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:51 م
حسام مجدي
حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي مستقبل السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر الفترة المقبلة بشكل نهائي.
واستفسر مسئولو المارد الأحمر من فايلر عن موقفه من بيع بادجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أو استمراره مع الأهلي.
وأكد فايلر إلى إدارة الأهلي أنه يرفض نهائيا فكرة بيع بادجي في نهاية الموسم الجاري لأن الفريق في حاجة لخدماته بالموسم المقبل.
كما أشار رينيه فايلر إلى مسئولو القلعة الحمراء أن بادجي لم يحصل حتى الآن على فرصة كاملة للمشاركة مع الفريق ليثبت نفسه بشكل واضح ولكنه واثق من قدرات اللاعب وأنه سكيون قادر على إظهار إمكانياته الفترة المقبلة.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى رغبة فايلر في تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي مميز في الانتقالات الصيفية لتدعيم خط الهجوم في الفريق استعدادا للموسم المقبل.
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