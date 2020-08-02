فايلر يحسم مستقبل بادجي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:51 م
بادجي
بادجي
حسام مجدي
حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي مستقبل السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر الفترة المقبلة بشكل نهائي.

واستفسر مسئولو المارد الأحمر من فايلر عن موقفه من بيع بادجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أو استمراره مع الأهلي.

وأكد فايلر إلى إدارة الأهلي أنه يرفض نهائيا فكرة بيع بادجي في نهاية الموسم الجاري لأن الفريق في حاجة لخدماته بالموسم المقبل.

كما أشار رينيه فايلر إلى مسئولو القلعة الحمراء أن بادجي لم يحصل حتى الآن على فرصة كاملة للمشاركة مع الفريق ليثبت نفسه بشكل واضح ولكنه واثق من قدرات اللاعب وأنه سكيون قادر على إظهار إمكانياته الفترة المقبلة.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى رغبة فايلر في تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي مميز في الانتقالات الصيفية لتدعيم خط الهجوم في الفريق استعدادا للموسم المقبل.

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