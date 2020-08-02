كارتيرون يعقد جلسة مع ناشئين الزمالك

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع اللاعبين الناشئين المتواجدين في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لعودة المنافسات الرسمية وأولها الدوري الممتاز في الشهر الحالي.

 أكد كارتيرون في حديثه مع اللاعبين ثقته في قدراتهم.. مشيدا في الوقت نفسه بالمستوى الذي ظهروا عليه خلال الفترة الماضية في التدريبات أو المباريات الودية التي خاضها الفريق.

كما أوضح المدير الفني للزمالك للاعبين الناشئين أن فرصة أي لاعب منهم قائمة للمشاركة في المباريات الرسمية بالدوري بشرط الاجتهاد والتركيز والظهور بأفضل مستوى في الفترة المقبلة. 

ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.



أخبار تهمك

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكنيسة الكاثوليكية تعلن قرارات جديدة بشأن إعادة فتح الكنائس غدا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فايلر يحسم مستقبل بادجي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل| "الصحة" تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تسجيل 167 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 11 ساعة

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يقرر رحيل ثلاثي الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

من بينهم أسامة فيصل وحسام أشرف.. الزمالك يحصن نجومه الصاعدين بقرار حاسم!

منذ ساعة الا ربع

تقارير تكشف وجهة غير متوقعة لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 11 ساعة

سقوط فتاة من أعلى سطح منزل بعد 35 يوما في "عش الزوجية"

منذ حوالي 6 ساعات

ليس حازم أو عبد الشافي.. ظهير الزمالك يتمرد ويرفض تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

عاجل| "الصحة" تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تسجيل 167 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

10:40 م

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

05:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا