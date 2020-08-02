ليس حازم أو عبد الشافي.. ظهير الزمالك يتمرد ويرفض تجديد عقده

ليس حازم أو عبد الشافي.. ظهير الزمالك يتمرد ويرفض تجديد عقده
الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:20 م
حسام مجدي
تلقى مسئولو نادي الزمالك صدمة قوية في الساعات القليلة الماضية بشأن واحد من نجوم الفريق الأبيض ورفضه تجديد عقده.
ويرفض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفارس الأبيض حاليا تجديد عقده مع النادي وتخلف عن حضور جلسة تجمعه مع مرتضى منصور رئيس الزمالك لمناقشة ملف التجديد في الساعات القليلة الماضية.
وكان رئيس نادي الزمالك قد أكد منذ فترة أن النادي تمكن من الوصولو إلى اتفاق مع عبد الله جمعة لتجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بعد موسمين من الآن.
وبالفعل كان الزمالك قد عرض على عبد الله جمعة تجديد عقده مع النادي وهو ما رحب به اللاعب ولكن النادي عرض عليه الحصول على مبلغ 4 ملايين جنية كراتب في الموسم الواحد ولكنه رفض ذلك.
وطلب عبد الله جمعة الحصول على مبلغ 8 ملايين جنية كراتب في الموسم الواحد وهو ما رفضه مسئولو الفارس الأبيض وأثار غضب اللاعب ليتمرد على النادي ويرفض التجديد حتى الآن.