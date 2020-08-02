ليس حازم أو عبد الشافي.. ظهير الزمالك يتمرد ويرفض تجديد عقده

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:20 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي

تلقى مسئولو نادي الزمالك صدمة قوية في الساعات القليلة الماضية بشأن واحد من نجوم الفريق الأبيض ورفضه تجديد عقده.

ويرفض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفارس الأبيض حاليا تجديد عقده مع النادي وتخلف عن حضور جلسة تجمعه مع مرتضى منصور رئيس الزمالك لمناقشة ملف التجديد في الساعات القليلة الماضية.

وكان رئيس نادي الزمالك قد أكد منذ فترة أن النادي تمكن من الوصولو إلى اتفاق مع عبد الله جمعة لتجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بعد موسمين من الآن.

وبالفعل كان الزمالك قد عرض على عبد الله جمعة تجديد عقده مع النادي وهو ما رحب به اللاعب ولكن النادي عرض عليه الحصول على مبلغ 4 ملايين جنية كراتب في الموسم الواحد ولكنه رفض ذلك.

وطلب عبد الله جمعة الحصول على مبلغ 8 ملايين جنية كراتب في الموسم الواحد وهو ما رفضه مسئولو الفارس الأبيض وأثار غضب اللاعب ليتمرد على النادي ويرفض التجديد حتى الآن.

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