"التنمية المحلية" تكشف عن الإجراءات الاحترازية قبل انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية مع رؤساء المحليات اليوم لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء انتخابات مجلس الشيوخ.


وقال قاسم، في اتصال هاتفي عبر الفضائية المصرية، إن سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالوزارة متصلة بمجلس الوزراء واللجان الفرعية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار يومي 11 و12 أغسطس المقبل.

وأضاف أنه تم تجهيز المقرات وتطهير اللجان الانتخابية، وتوفير أماكن مبيت للعاملين باللجان وتجهيز أماكن انتظار داخل وخارج المقار الانتخابية تيسيرًا على الناخبين، مع تقديم كافة الدعم للأطقم المسؤولة على مدار الساعة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، قد أعلنت عن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ فردي بجميع محافظات الجمهورية واعلنت ايضا عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، قد أكد أن الهيئة تواصل استعداداتها وتجهيزاتها الفنية واللوجستية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة لإتمام العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

وأوضح أن الهيئة في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع الوزارات والجهات الحكومية للانتهاء من باقي الخطوات التي يتضمنها الجدول الزمنى والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ غدا الأربعاء مرحلة الفصل في الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري بالنسبة للمرشحين المستبعدين الذين لم يرد أسماؤهم في القائمة المبدئية والتي تستمر حتى يوم الجمعة. 

وتابع "إبراهيم": أن الهيئة عقب استلامها للأحكام الصادرة من القضاء الإداري في الطعون الانتخابية – إن وجدت- سيتم إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة وإعلانها في 26 يوليو، على أن يتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض حتي يوم 28 يوليو ثم نشر التنازلات في 29 يوليو. 

وأشار رئيس الوطنية للانتخابات أنه بالتزامن مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 26 يوليو تبدأ الدعاية الانتخابية ويمارس المرشح دعايته وفقا للإجراءات والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وكذا الالتزام بمحظورات الدعاية، ويستمر ذلك حتى يوم 8 أغسطس حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي والذي تحظر فيه الدعاية على ان تتم عملية الاقتراع في الخارج على يومين هما 9 و10 أغسطس، فيما يتم التصويت في الداخل يومي ١١و12أغسطس، وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر. 

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذ قرارا بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، وذلك ليكون هناك إقبالا كبيرا من المصريين على الانتخابات، وزيادة المشاركة في التصويت.

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